Bernard'ın menajerinden transfer açıklaması!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve zaman zaman adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu'ın menajeri Adriano Spadoto, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.Transferde ismi Inter ile de anılan Bernard için konuşan Spadoto, ''Bernard, 5 sene boyunca Shakthar'da oynadı ve şimdi Avrupa'nın büyük takımlarında oynamaya hazır. Bernard ile ilgilenen çok sayıda kulüp var. Bu tabii ki çok hoş ancak Bernard'ın geleceği için en iyi kararı vereceğiz. Gelecekte her şey olabilir'' sözlerini kullandı.Bernard'ı isteyen takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerektiğini belirten Adriano Spadoto, ''Teklif eden takımların Şampiyonlar Ligi'nden olması önemli. Dünyanın her yerinden teklif alıyoruz ama takım ismi veremem, etik olmaz'' diye konuştu.Her iki kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Ukrayna ekibi ile çıktığı 26 maçta 9 gol ve 3 asist ile oynadı.