  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Bernard'ın menajerinden transfer açıklaması!

Sezon sonu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu Bernard'ın menajeri Adriano Spadoto, transfer hakkında önemli sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bernard'ın menajerinden transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 16:43
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve zaman zaman adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu Bernard'ın menajeri Adriano Spadoto, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Transferde ismi Inter ile de anılan Bernard için konuşan Spadoto, ''Bernard, 5 sene boyunca Shakthar'da oynadı ve şimdi Avrupa'nın büyük takımlarında oynamaya hazır. Bernard ile ilgilenen çok sayıda kulüp var. Bu tabii ki çok hoş ancak Bernard'ın geleceği için en iyi kararı vereceğiz. Gelecekte her şey olabilir'' sözlerini kullandı.

''DÜNYANIN HER YERİNDEN TEKLİF VAR''

Bernard'ı isteyen takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerektiğini belirten Adriano Spadoto, ''Teklif eden takımların Şampiyonlar Ligi'nden olması önemli. Dünyanın her yerinden teklif alıyoruz ama takım ismi veremem, etik olmaz'' diye konuştu.

Her iki kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Ukrayna ekibi ile çıktığı 26 maçta 9 gol ve 3 asist ile oynadı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için