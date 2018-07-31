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Bernard'ın menajeri kulüp arıyor! Bu kez Milano'da

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Bernard için menajeri Kia Joorabchian, Avrupa'nın her yerinde görüşmeler yapıyor ancak isteklerini kabul ettiremiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bernard'ın menajeri kulüp arıyor! Bu kez Milano'da
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31 Temmuz 2018 15:28
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Bernard için Milan iddiaları kuvvetleniyor.

Corrierre della Sera, Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'ta yer alan haberlerde; Bernard'ın menajeri Kia Joorabchian'ın 'Casa Milan'a girerken görüldüğü ve Milan Sportif Direktörü Leonardo ile transfer görüşmeleri yapıldığı belirtildi. Milan'ın Bernard'ın istediği 3.5-4 milyon Euro'dan 4 yıllık kontratı makul bulduğu ancak menajerinin istediği 10 milyon Euro net komisyonun fazla geldiği belirtildi. Ayrıca, bu civarda bir imza parasının da talep edildiği ve transferin bu noktada tıkandığı kaydedildi.

Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun kanatlarda sadece Suso ve Hakan Çalhanoğlu'na sahip olduğu, kalite olarak bu iki isimle rekabete girebilecek olan Bernard'ı kadroda görmek istediği ancak imza parası ve komisyon ücretinde indirim olmadan ikinci bir görüşme yapmayacağı ifade edildi.

Bernard'ın menajeri Joorabchian'ın bunun üzerine Chelsea ile görüştüğü ancak 3 milyon Euro yıllık ücretten fazlasını alamadığı bilgisi de haberde verildi.

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