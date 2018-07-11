Transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Bernard, istekleriyle Benfica'yı şaşırttı.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile masaya oturduğu ve 2.2 milyon Euro net maaş ve 7 milyon Euro imza parası önerdiği yazıldı. Record'da çıkan haberde; Bernard'ın bu teklifi kabul etmediği ve daha yüksek talepleri olduğu ifade edildi.
Bernard'ın Benfica'dan net 3 milyon Euro maaş ve 10 milyon Euro imza parası talep ettiği ve bu rakamların altına inmeyeceğini Luis Filipe Vieira'ya ilettiği yazıldı. Benfica'nın da bu gelişmeler üzerine transferden vazgeçtiği kaydedildi.
Bernard'ın menajerinin Fenerbahçe, Beşiktaş, Benfica dışında İngiltere, İtalya ve Çin'den kulüplerle de görüştüğü kaydedildi.
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Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile masaya oturduğu ve 2.2 milyon Euro net maaş ve 7 milyon Euro imza parası önerdiği yazıldı. Record'da çıkan haberde; Bernard'ın bu teklifi kabul etmediği ve daha yüksek talepleri olduğu ifade edildi.
Bernard'ın Benfica'dan net 3 milyon Euro maaş ve 10 milyon Euro imza parası talep ettiği ve bu rakamların altına inmeyeceğini Luis Filipe Vieira'ya ilettiği yazıldı. Benfica'nın da bu gelişmeler üzerine transferden vazgeçtiği kaydedildi.
Bernard'ın menajerinin Fenerbahçe, Beşiktaş, Benfica dışında İngiltere, İtalya ve Çin'den kulüplerle de görüştüğü kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın