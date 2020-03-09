Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Kasımapaşa'ya deplasmanda 5-1 yenildikleri maçın hakemi Hüseyin Göçek'a tepki gösterdi.Kayserispor'un 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Türk hakemleri hakkında eleştirilerde bulundu.Bernard Mensah yaptığı açıklamada "Bu hakemler her hafta aynı. Aynı hatalar. Her hafta utanç verici.. Türkiye, büyük bir ulus ve insanlar burada futbolu seviyor. Ama bu hakemlerle hiçbir şey anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundalar" dedi.