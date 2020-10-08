Bernard Mensah: 'Sürekli gelişiyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Bernard Mensah, Gana Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.



Sürekli kendini geliştirdiğini söyleyen Mensah, "Bence doğru yoldayım çünkü her sezon görüyorum ki ilerleme kaydediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana kendimi geliştiriyorum. Şimdi tüm maçlara hazır olmak istiyorum ve tekrar en iyi seviyeye yükselmeyi hedefliyorum. En iyisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Milli Takım'a davet aldığı için mutlu olduğunu belirten "5 yıl sonra ilk kez milli takım daveti aldım. Bu benim için çok önemli. Yeni bir hocamız var ve benim Kasımpaşa, Kayserispor ve şimdi de Beşiktaş'ta yaptıklarımın farkında. Benim için büyük bir şans bu. Ne tarz bir oyuncu olduğumu biliyor ve bana da o yüzden şans veriyor." diye konuştu.



Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan ve 423 dakika süre alan Mensah, 1 kez ağları sarstı.



