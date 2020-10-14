Bernard Mensah koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bernard Mensah koronavirüse yakalandı
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14 Ekim 2020 19:30
Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"İYİYİM, İYİ HİSSEDİYORUM"

Bernard Mensah ise durumuyla ilgili, "Herkese merhaba. İyiyim, iyi hissediyorum. Endişelenmeyin. Destek için teşekkürler." mesajını yolladı.


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