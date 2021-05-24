Bernard Mensah, Kayserispor'a geri döndü

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bernard Mensah, Kayserispor'a geri döndü
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24 Mayıs 2021 14:22
Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Kayserispor'un başarılı oyuncusu Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü. Başkan Berna Gözbaşı Mensah ile ilgili mesaj verdi.

Mensah'ın Kayserispor'un oyuncusu olduğunu anımsatan Gözbaşı, teklifleri de değerlendireceklerini söyledi. Mensah'ın transferi konusunda açık kapı bırakan Başkan Gözbaşı, "Mensah Kayserispor'un oyuncusudur. Yeni sezondaki durumu netlik kazanacak. Elbette futbolcumuza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Yeni sezonda yapacağımız hesaplar çok farklı ve güzel olacak" dedi.

HABER: Faruk AYDEMİR


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