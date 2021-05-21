Bernard Mensah, Kayserispor'a dönüyor!

Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Bernard Mensah Kayseri'ye dönüyor. Beşiktaş, Mensah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

, Fotoğraf; AA
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Bernard Mensah, Kayserispor'a dönüyor!
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21 Mayıs 2021 12:12
Bernard Mensah
Bernard Mensah
Beşiktaş
2020-2021 sezonunun başından satın alma opsiyonu ile Beşiktaş'a kiralanan Mensah, 2021-2022 sezonunda Kayserispor forması giyecek.

Kayseri Haber'den Şevket Tekin'in haberine göre; Sezon başında Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah, büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak Ganalı futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 4 gol ve 1 asist ile vasatı aşamadı.

Bu doğrultuda 4,5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisinin alınmayacağı öğrenildi. Mensah, önümüzdeki sezon yeniden Kayseri'de forma giyecek.

HES Kablo Kayserispor yönetimi, transfer çalışmalarına yapılacak olan genel kurulun ardından hız verecek. 

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