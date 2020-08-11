Bernard Mensah için 2 yıl kiralama formülü masada

Galatasaray, Kayserispor'la yaptığı son görüşmede iki yıl kiralama bedeli olarak 1.4 milyon euro'nun yanı sıra Ahmet Çalık, Jimmy ve Emre Taşdemir'i kiralık önerdi. Anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

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Bernard Mensah için 2 yıl kiralama formülü masada
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11 Ağustos 2020 09:48
Lemina ile yollarını ayıran Seri konusunda ise Fulham cephesinden yanıt bekleyen Galatasaray'da orta alan krizini çözmek için çalışmalar sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, Bernard Mensah konusunda tüm şartları zorluyor. Kayserispor'la yapılan son görüşmede iki yıllık kiralama formülünün masaya yatırıldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın iki yıl kiralama bedeli olarak 1.4 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i de kiralık olarak önerdiği belirlendi.

Kayserispor bir sonrasi satıştan Atletico Madrid'e yüzde 40 pay vereceği için kiralama formülüne sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sona geldiği belirtiliyor.




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