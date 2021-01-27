Fenerbahçe'nin formasını terletmiş Roberto Carlos'un Mesut Özil mesajının altına yorum yapan Papiss Cisse ve Bernard Mensah'ın diyalogları sosyal medyada ilgi toplamıştı., Mesut Özil'e hitaben yaptığı paylaşımda, "" dedi., Roberto Carlos'un mesajını paylaşıp Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek, "ifadelerini kullanmıştı.Beşiktaş'ın orta saha oyuncusuise Papiss Cisse'nin bu gönderisine, "" cevabını vermişti.Ganalı futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamada Twitter hesabının çalındığını ve bu cevabı kendisinin yazmadığını dile getirdi.Mensah, paylaştığı hikayede,ifadelerini kullandı.