Fenerbahçe'nin formasını terletmiş Roberto Carlos'un Mesut Özil mesajının altına yorum yapan Papiss Cisse ve Bernard Mensah'ın diyalogları sosyal medyada ilgi toplamıştı.
Roberto Carlos, Mesut Özil'e hitaben yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." dedi.
Papiss Cisse, Roberto Carlos'un mesajını paylaşıp Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek, "Biz geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise Papiss Cisse'nin bu gönderisine, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum." cevabını vermişti.
MENSAH: "BUNU BEN YAZMADIM!"
Ganalı futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamada Twitter hesabının çalındığını ve bu cevabı kendisinin yazmadığını dile getirdi.
Mensah, paylaştığı hikayede, "Twitter hesabım hacklendi, bunu ben yazmadım" ifadelerini kullandı.
Roberto Carlos, Mesut Özil'e hitaben yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." dedi.
Papiss Cisse, Roberto Carlos'un mesajını paylaşıp Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek, "Biz geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise Papiss Cisse'nin bu gönderisine, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum." cevabını vermişti.
MENSAH: "BUNU BEN YAZMADIM!"
Ganalı futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamada Twitter hesabının çalındığını ve bu cevabı kendisinin yazmadığını dile getirdi.
Mensah, paylaştığı hikayede, "Twitter hesabım hacklendi, bunu ben yazmadım" ifadelerini kullandı.