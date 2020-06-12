Bernard Mensah, Fenerbahçe'ye karşı coşuyor!

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, bir Fenerbahçe karşılaşmasında daha skora katkı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bernard Mensah, Fenerbahçe'ye karşı coşuyor!
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12 Haziran 2020 22:38
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor'da Bernard Mensah klasını konuşturdu.

Yaklaşık 23 metrelik bir mesafeden kullandığı frikikle kaleci Altay'ı avlayan Mensah, bir Fenerbahçe maçında daha parladı.

Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapmış oldu.

Öte yandan bu sezon Kayserispor formasıyla 21 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.



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