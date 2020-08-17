Bernard Mensah, Beşiktaş'a imzayı attı

Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah ile sözleşme imzaladı.Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladı. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı belirtildi.Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Mensah için "Çok yönlü bir oyuncu. Zamanlama da çok iyi. PAOK maçı öncesi böyle bir transfer gelişmesi kadro derinliği açısından çok önemli. Kafamdaki oyun kurgusunda Mensah'ı önemli yerlerde görevlendireceğim. Mensah, kadrodaki diğer oyuncuların da üretkenliğini artırabilecek bir isim" yorumunu yaptı.