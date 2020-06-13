Bernard Mensah: "5 dakikada maç gitti"

Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. İşte Bernard Mensah'ın açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bernard Mensah: '5 dakikada maç gitti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2020 00:14
Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah, Fenerbahçe mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un frikikten golünü atan Mensah "Maça iyi başladık, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Golü de bulduk, oyunda sıkıntı yaşamadık ama Fenerbahçe'nin iyi ayaklarına fırsat verdik, onları boş bıraktık." dedi.

Bernard Mensah "Son 5 dakikada maç gitti, üzgünüz." diyerek sözlerini noktaladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için