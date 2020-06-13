Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah, Fenerbahçe mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kayserispor'un frikikten golünü atan Mensah "Maça iyi başladık, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Golü de bulduk, oyunda sıkıntı yaşamadık ama Fenerbahçe'nin iyi ayaklarına fırsat verdik, onları boş bıraktık." dedi.



Bernard Mensah "Son 5 dakikada maç gitti, üzgünüz." diyerek sözlerini noktaladı.



