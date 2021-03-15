Berna Gözbaşı'ndan Yalçın Koşukavak açıklaması

Kayerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sporx açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı'ndan Yalçın Koşukavak açıklaması
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15 Mart 2021 14:19
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni teknik direktör hakkında Sporx'e açıklamalarda bulundu.

Sporx'e yaptığı açıklamada Uğur Kulaksız ile devam ettiklerini ve şu aşamada Yalçın Koşukavak isminin söz konusu olmadığını söyledi.

Kayserispor'un ligde başarılı olması için çalıştıklarını anlatan başkan Gözbaşı, "Yönetim olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teknik direktörlük konusunda şu an için Yalçın Koşukavak ismi söz konusu değil. Ancak ileriki günlerde neler olur bilemiyorum" dedi.

Haber: Faruk AYDEMİR



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