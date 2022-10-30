Berna Gözbaşı: 'Takımımızı kutluyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 geriye düşmelerine rağmen takımın mücadeleyi bırakmadığını bunun da kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.



Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Gözbaşı, kaliteli kadroya ve çok iyi bir teknik heyete sahip olduklarını belirterek, "Ne takım ne de teknik heyet sıkıntıya rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Takımımızı kutluyorum. Adana Demirspor'u da kutluyorum." dedi.



Sahalarında kolay kolay maç kaybetmediklerini ifade eden Gözbaşı, şunları kaydetti:



"Müsabakadan önce 'Dostluk bozulmasın.' demiştik. İki takım da çok kazanmak istiyordu. Son şansı biz değerlendiremedik. İkişer puan kaybettik. Ama biz müthiş geri dönüşle sahamızda maç kaybetmemeye devam ettik. Taraftarımız destek oluyor, teşekkür ederim ama hem misafir takımlara karşı hem de takımımızın ceza yememesi için daha dikkatli olmamız gerekiyor."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ