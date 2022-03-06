Berna Gözbaşı: "Şampiyon olana kadar devam edeceğim"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım Süper Lig'de şampiyonluk yaşayana kadar başkanlık görevine devam edeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı: 'Şampiyon olana kadar devam edeceğim'
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06 Mart 2022 12:52
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Milliyet'ten Attila Gökçe'ye açıklamalarda bulundu.

"Kayserispor'la Avrupa Kupaları'na katılıncaya, şampiyon oluncaya kadar devam edeceğim. Her türlü zorlukla savaşacağım" diyen Gözbaşı, "Yine de bilinmesini isterim. Feminist değilim. Evet, kadın erkek hayatın her alanında eşit olmalı. Ama kadın için pozitif ayrımcılık istemiyorum. Kim yeterliyse, yetkinse, eğitimli ise o seçilmeli. İş ona verilnmeli" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'ı takip ettiğini belirten sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Her gün arıyorum, konuşuyoruz. Çok iyi... Önü açık. Messili PSG'ye karşı çok başarılıydı. Golü de 90+3'te yediler. Kariyeri hızla gelişiyor. Memnunuz. Bir oğlum da önümüzdeki sezon Barcelona'ya gidiyor. Ondan da farklı kriterlerle 2 milyon euro civarında para alacağız. Transferinde de yüzde 20 pay sahibiyiz." dedi.

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