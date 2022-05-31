Berna Gözbaşı'ndan teknik direktör açıklaması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Hikmet Karaman'ın ayrılık ihtimali için açıklama yaptı. Gözbaşı, açıklamasında teknik direktör olarak adı geçen Ömer Erdoğan'a da değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı'ndan teknik direktör açıklaması
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31 Mayıs 2022 22:46
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, takımdan ayrılması gündeme gelen teknik direktör Hikmet Karaman için açıklama yaptı.

Gözbaşı, Karaman için gelen soruya kısaca, "Hoca meselesi çarşamba belli olacak" diye cevap verdi.

Öte yandan Berna Gözbaşı, teknik direktör olarak adı geçen Ömer Erdoğan için, "Kesinlikle bir görüşme olmadı" şeklinde konuştu.

Haber: Faruk Aydemir

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