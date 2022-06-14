Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ömer Erdoğan konusunda açıklama yaptı.



Başkan Gözbaşı, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Haber: Faruk Aydemir





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