Berna Gözbaşı: "Ligin altı tam cadı kazanı"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA
Berna Gözbaşı: 'Ligin altı tam cadı kazanı'
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13 Temmuz 2020 22:25
Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı aldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ligin altı tam bir cadı kazanı." diyen Gözbaşı, "Stresini iyi yöneten sonunu getirecek. Zorlu iki maçımız var. Hep söylediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mensah'a çok fazla faul yapıldı. Maalesef görmediler. Sonunda da çocuk herhalde stresini yönetemedi. İnşallah mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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