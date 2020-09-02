Berna Gözbaşı, Lennon transferini açıkladı

Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, yeni transferleri Aaron Lennon'u kendi sosyal medya hesplarından yaptığı açıklama ile duyurdu.



Başkan Gözbaşı yazdığı mesajında; "Transferleri bekleyen "Büyük Kayserispor taraftarları" İmzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri, Premier League'den AARON JUSTIN LENNON" dedi.



Berna Gözbaşı, bu mesajı İngiliz oyuncuyla beraber çekildiği bir fotoğrafla birlikte paylaştı.



Premier Lig'de son olarak Burnley forması giyen Lennon, geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giydi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.