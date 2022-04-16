Berna Gözbaşı: "Kupaya odaklandık"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada odak noktalarının kupadaki Trabzonspor karşılaşması olduğunu söyledi.

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Berna Gözbaşı: 'Kupaya odaklandık'
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16 Nisan 2022 01:07
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, ligdeki 1-1 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yediğimiz golle 3 puanı kaçırdık." diyen Başkan Gözbaşı, "Salı günü Trabzonspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var. Kupaya odaklandık. İnşallah Salı günü Trabzonspor karşısında da iyi mücadele ederiz" diye konuştu.

HABER: Faruk Aydemir

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