Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetmelerinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçı için konuştu.



Finalde de Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gözbaşı, "Mecnun başkanıma ve camiasına bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Çok ilginç. Ligin son maçını Sivasspor ile oynuyoruz. Sonrasında da Türkiye Kupası finalini onayacağız." diye konuştu.



Final maçının Anadolu futbolu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:



"Son 22 yılda 4 büyük kulüp 3 kere final oynamamış. Bunlardan biri de 2008 yılında Kayserispor-Gençlerbirliği maçı. Bu nedenle yıllar sonra iki takımın zorlu mücadelelerle finale gelmesi çok önemli. Elbette birimiz kazanacağız, birimiz kaybedeceğiz. Sonuçta kazanan Anadolu futbolu olacak. Bana göre maçın en büyük özelliği bu. Kaybeden kazananı tebrik edecek. Dostluk içerisinde bir maç olacak. Geçmişte yaşanan bazı üzücü olaylarımız var. İnşallah bu maçı kol kola izleyerek bunları unutturacak, güzel bir mücadele ortaya koyacağız."





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