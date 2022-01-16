Berna Gözbaşı: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'

Bir yandan transfer yasağını ortadan kaldıran, diğer yandan transfer çalışmalarını bizzat sürdüren Başkan Berna Gözbaşı, büyük bir fedakarlığa imza atıyor.



Üst üste gelen sorunları aşan ve takımın başarısı için gece gündüz çalışan Başkan Gözbaşı, Adana Demirspor maçında alınan 1 puan için , "daha iyi olacağız" diyerek gelecek adına güven verdi.



"ÇOK FEDAKARLIK YAPIYORUZ"



Başkan Gözbaşı, "Kayserisporumuz Adana deplasmanında sergilediği futbol ile tüm spor kamuoyunun takdirini aldı ve daha üst sıralara doğru göz kırptı. Önemli olan güzel futbol gerisi gelir. Yeni transferlerimiz gücümüze güç katacak. Şu an geleceğin örnek takımını oluşturmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Evet çok fedakarlık yapıyoruz ama ülkenin hatta dünyanın en ücra noktasındaki bir Kayserispor tutkunundan aldığım güzel söz, inanın tüm yorgunluğumu atıyor. Evet daha da iyi olacağız.



Haber: Faruk AYDEMİR





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