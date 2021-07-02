Berna Gözbaşı: "Düzlüğe çıkmak için uğraşıyoruz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken bir yanda da gidecek - gelecek oyuncular konusunda adımlar atıyor.

, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı: 'Düzlüğe çıkmak için uğraşıyoruz'
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02 Temmuz 2021 12:42
Kayserispor'da sözleşmesi devam eden ve takıma yeni katılan oyuncular Recep Mamur Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni yönetim, yeni takım oluşturmak için kolları sıvadı. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren yönetim, bir yandan da sözleşmesi devam eden ama takımdan gönderilmesi gereken yabancı oyuncular konusuna da çare arıyor. Transfer yasağı, gönderilecek oyuncular derken maddi konularda da girişimlerde bulunan yönetim, bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Başkan Berna Gözbaşı, yerli oyuncu transferlerine ağırlık vereceklerini, transfer yasağının kaldırılması için gereken kaynağın bir bölümünü bulduklarını belirterek, "Düzlüğe çıkmak için uğraşıyoruz. Yabancı oyuncular konusunu halletmeye çalışıyoruz. Gidecek, gelecek oyuncular belirleniyor. Aceleci olmayacağız." diye konuştu. [Kayseri Yenidoğan]


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