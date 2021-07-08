Berna Gözbaşı'dan Dessers açıklaması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Genk'te forma giyen Nijeryalı golcü Cyriel Dessers ile anlaşıldığı haberleri üzerine Sporx'e açıklamalarda bulundu.

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Berna Gözbaşı'dan Dessers açıklaması
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08 Temmuz 2021 14:44
Cyriel Dessers
Cyriel Dessers
Heracles
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Genk'te forma giyen Nijeryalı golcü Cyriel Dessers ile anlaşıldığı haberleri üzerine Sporx'e açıklama yaptı. Gözbaşı, "Dessers yanlış. Menajer haberi sanırım" dedi. 

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Berna Gözbaşı, yabancı oyuncular konusunda ise, "Gönderilecek yabancı oyuncular konusunda çalışıyoruz. Gelecek oyuncuların gidecek oyuncuları aratmaması için ise transferde aceleci davranmıyoruz" dedi. 

LENNON DÖNMEDİ 

Diğer yandan Kayserispor'un İngiliz orta saha oyuncusu Aaron Lennon, Kayseri'ye dönmedi. Ailevi sebeplerinin olduğu öğrenilen Lennon ile ilgili Başkan Berna Gözbaşı'nın çözüm aradığı öğrenildi. 

Haber: Faruk Aydemir 


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