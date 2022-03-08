Berna Gözbaşı: "Çok büyük hedeflerimiz var"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı: 'Çok büyük hedeflerimiz var'
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08 Mart 2022 14:25
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Tivibu Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bu sezona dair hedefledikleri konumda olduklarını söyleyen Gözbaşı, "Biliyorsunuz çok zor 2 yıl geçirdik hem maddi hem sportif anlamda. Bu sezon başından itibaren daha iyi planlamayla devam ediyoruz. İlk 10 hedefimiz vardı. Şu anda sezon başında hedeflediğimiz konumdayız ancak öne geçtiğimiz maçlarda bu kadar puan kaybetmesek çok daha farklı bir konumda olabilirdik. Kupada da yarı finale çıkmak çok güzel oldu. En büyük hayalim bu kulübün müzesine kupa kazandırmak. Bu sezon takım yeni kurulduğu için orta sıraları hedefliyoruz ancak önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz çok büyük." dedi.

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