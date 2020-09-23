Berna Gözbaşı: 'Bütün transferlerin bonservisleri bizdedir'

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, yeni transfer edilen oyuncuların bonservislerinin kendilerinde olduğunu ve şu ana kadar kiralık oyuncu almadıklarını belirtti.



Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıklarını, ikinci hafta yenildikleri Aytemiz Alanyaspor'un ise oturmuş, güçlü takım olduğunu ifade etti.



Bu maçta eksiklerine rağmen çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Gözbaşı, "Kadromuza ve Bayram hocaya güveniyoruz. Antrenmanlar keyifli geçiyor. Geçen sezondan çok farklıyız, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer yasağını kaldırdıklarını ve internet sitelerinden bunu duyurduklarını aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:



"Bütün yeni transferlerin bonservisleri bizdedir. Kiralık oyuncu şimdilik almadık. Yabancı kadromuz sınırda. Antony, Giresunspor'da deneyim kazanacak. Mario Situm için çözüm arıyoruz. Kendisine gelen teklifleri kulübümüze en az zarar verecek şekilde değerlendiriyoruz. Eksikler için yer açmamız lazım."



