Berna Gözbaşı: 'Bu bizim için bir başlangıç'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor'a Ziraat Türkiye Kupası finalinde mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Sözlerine Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederek başlayan Berna Gözbaşı, "Ben öncelikle, sadece Kayseri'den değil dünyanın dört bir yanından gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki onlar buraya kadar gelmişken kupayla taçlandıralım. Kaybettik futbol bu. Çok gergin bir final maçı oldu. Tam bir final maçıydı. Biz kazanamadık, kazanan Sivasspor'u tebrik ediyorum." dedi.



"BİZİM İÇİN SON FİNAL DEĞİL"



Kendisinin futbol iklimini değiştirmek için çalıştığını söyleyen Gözbaşı, "Bu bizim için son final değil. Aslında Kayserispor için bir başlangıç. Yapmış olduğumuz çalışmalarla biz hep daha fazla finaller ve başarılar göstermek istiyoruz. Ülkemizde de futbol ikliminin buna çok ihtiyacı var. Futbol ikliminin değişmesi lazım. Ben ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



"BAMBAŞKA BİR KAYSERİ OLUŞTURACAĞIZ"



Bambaşka bir Kayserispor oluşturma derdinde olduklarını söyleyen başkan, "Bugün Sivasspor tribünlerinden dahi alkış almamız, bizim de kupayı kazandıktan sonra onları alkışlamamız da gayretlerimizin bir sonucuydu. Bambaşka bir Kayserispor oluşturma derdindeyiz. Bununla da Türkiye'de negatifleşen futbol ikliminin pozitifleştirme gayreti içindeyiz. Ben tekrardan Türkiye Kupası şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik ediyorum. Biz de çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu tür final ve başarıları görmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"RAKİPLERİMİZDEN ALKIŞ ALDIK"



İki takım arasında oynanan finalin Anadolu futbolunun başarısı olduğunu dile getiren Gözbaşı, "Çok zorlu rakipleri geçerek geldik. Her geçtiğimiz rakipten de alkış aldık. Fakat bugün finaldi, gergin de bir finaldi. Sonuçta rakibimiz kazandı. Biz en başından beri Mecnun başkanla ile Anadolu futbolunun başarısı olduğunu, kaybedenin kazananı tebrik edeceğini konuşmuştuk. Ben de bugün bunu gerçekleştiriyorum. Sivasspor camiasını kutluyorum" diye konuştu.



"BU HEYECANI DAHA ÇOK YAŞAYACAĞIZ"



Gözbaşı son olarak, "Ben yarı final ikinci maçına giderken bu şehrin, bu sevinçleri yaşamaya çok ihtiyacı var demiştim. Nitekim yarı finali de geçmiştik. Şehirde oluşan bu olumlu hava, bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyum. Bundan sonra da bu bütünlükle, yapacağımız çalışmalarla bu tür heyecan ve sevinçleri daha çok yaşayacağımıza inanıyorum. Hem taraftarımız hem de şehrimiz bunu hak ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.









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