Berna Çebi'den Ahmet Nur Çebi itirafı; "Hiç yılmadı"

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın 'First Lady'si Berna Çebi, eşi Ahmet Nur Çebi'yle ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Berna Çebi'den Ahmet Nur Çebi itirafı; 'Hiç yılmadı'
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17 Mayıs 2021 08:46
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna hanım da kulüp başkanı eşi olmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Berna Çebi, Ahmet Nur Çebi'nin kulüp-iş-ev üçgeninde geçen mesaisini şu sözlerle anlattı:

"Kulüp başkanlığı ve başkanın eşi olmak fedakarlık istiyor. Biz ailece çok fedakarlıklar yaptık. Ahmet Başkan hedeflerin insanı. Takım sahaya çıktığında mutlu olan özelliği var. Beşiktaş'ta çok sıkıntılı günler geçirdi ama hiç yılmadı. Hep ileriye baktı. Geçmişle uğraşmadı. Kulübü ne kadar ileriye götürebileceğinin hesapları içinde oldu. Kulüp ile ev arasında mekik dokudu"

Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi ise şampiyonluğun ardından "Kadınlar olmasa biz hiç bir şey değiliz." açıklamasını yaptı.



 


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