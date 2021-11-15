Berlusconi'nin doktoru, Genoa'nın başkanı oldu

İtalya'nın eski başbakanlarından ve Milan Kulübünün eski sahibi Silvio Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo, Genoa'nın yeni başkanı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berlusconi'nin doktoru, Genoa'nın başkanı oldu
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15 Kasım 2021 22:40

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