Berlusconi'nin doktoru, Genoa'nın başkanı oldu
İtalya'nın eski başbakanlarından ve Milan Kulübünün eski sahibi Silvio Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo, Genoa'nın yeni başkanı oldu.
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15 Kasım 2021 22:40
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AVRUPA'DAN FUTBOL
Berlusconi'nin doktoru, Genoa'nın başkanı oldu
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