Berlin Olimpiyat'ta Alman futbolculara ıslık!

A Milli Takım'ın, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile oynayacağı maç öncesi Alman futbolcular ıslıklandı.
Karşılaşma öncesi stadyuma ısınmaya çıkan Alman futbolcular, tribünler tarafından ıslıklandı.
Öte yandan tribünler, maç öncesi ısınmaya çıkan hakem Bartosz Frankowski ve hakem heyetini de ıslıkladı.
Karşılaşma öncesi stadyuma ısınmaya çıkan Alman futbolcular, tribünler tarafından ıslıklandı.
Öte yandan tribünler, maç öncesi ısınmaya çıkan hakem Bartosz Frankowski ve hakem heyetini de ıslıkladı.
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