Berlin Olimpiyat'ta Alman futbolculara ıslık!

Alman futbolcular, Türkiye maçı öncesi Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda ısınmaya çıktığı sırada tribünler tarafından ıslıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Berlin Olimpiyat'ta Alman futbolculara ıslık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2023 21:28
A Milli Takım'ın, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile oynayacağı maç öncesi Alman futbolcular ıslıklandı.

Karşılaşma öncesi stadyuma ısınmaya çıkan Alman futbolcular, tribünler tarafından ıslıklandı.

Öte yandan tribünler, maç öncesi ısınmaya çıkan hakem Bartosz Frankowski ve hakem heyetini de ıslıkladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery