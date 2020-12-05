Berlin derbisinde kazanan Hertha

Bundesliga'nın 10. hafta açılış maçında oynanan Berlin derbisinde Hertha, Union'u 3-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Berlin derbisinde kazanan Hertha
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05 Aralık 2020 00:32
Almanya Bundesliga'nın 10. hafta açılışında Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Hertha 3-1 kazanarak galibiyet elde etti.

Maçta gol perdesini Hertha'dan 20. dakikada Awoniyi açtı ancak 23. dakikada Andrich kırmızı kartla oyun dışında kalarak konuk ekibin ele geçirdiği avantajı bir anda dezavantaja çevirdi ancak ilk yarıyı Union Berlin 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Piatek ve Dilrosun değişiklikleriyle başlayan Hertha Berlin çok geçmeden aradığı golü 51'de Pekarik ile buldu ve maça denge geldi. Union 10 kişiyle Hertha'nın baskısına daha fazla dayanamadı ve 74. dakikada Dilrosun'un asistinde Piatek golü atarak takımını öne geçirdi. 77. dakikada Piatek bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1 olarak ilan etti.

Mücadelede eski Fenerbahçeli Max Kruse 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Hertha Berlin 11 puana yükselerek moral buldu. Union Berlin ise 16 puanda kaldı ve üst sıraları zorlama hedefinde büyük yara aldı.



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