Berlin'de Türk taraftarlar durduruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu.Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "ifadeleri kullanıldı.Açıklama üzerine stadyuma yürüyen Türk taraftarların bireysel olarak ilerlemesi ve sadece maç bileti olanların yürüyüş yapmasına izin verildiği aktarıldı.