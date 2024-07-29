Berke Saka yarı finale çıkamadı

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre karışık elemelerinde 2.01.99'luk derecesiyle 4. sırayı alarak genel sıralamada 17. oldu ve yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Berke Saka yarı finale çıkamadı
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarıştığı 200 metre karışıkta yarı finale çıkamadı.

Milli sporcu, Paris'teki La Defense Arena'da yapılan erkekler 200 metre karışık elemelerinde mücadele etti.

Serisini 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17'inci sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.

Berke Saka, bu akşam yapılacak ve en hızlı 16 sporcunun yarışacağı yarı final için 1. yedek konumunda bulunuyor.

Milli sporcu, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstünde de mücadele etmişti.

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