Berke Özer'den maç sonu Volkan Demirel itirafı

"Maç sonunda Volkan Demirel'in yanına gidip 'Abi iyi miydi' dedim? 'Hiç öyle şeyler söyleme, daha ne maçlar oynayacaksın' dedi. Bana 'senin yaşında top tutmayı bilmiyordum' diyor, beni motive ediyor."

ile1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından Berke Özer kısa bir açıklama yaptı.Genç file bekçisi, maçtan sonra Volkan Demirel ile aralarında geçen konuşmayı aktardı.