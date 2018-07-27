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Berke Özer'den maç sonu Volkan Demirel itirafı

Fenerbahçe ile Altınordu'nun oynadığı hazırlık maçı sonrasında Berke Özer, Volkan Demirel ile aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

Kaynak: Sporx.com
Berke Özer'den maç sonu Volkan Demirel itirafı
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27 Temmuz 2018 23:23
Fenerbahçe ile Altınordu'nun 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından Berke Özer kısa bir açıklama yaptı.

Genç file bekçisi, maçtan sonra Volkan Demirel ile aralarında geçen konuşmayı aktardı.

İşte Berke Özer'in açıklaması;

"Maç sonunda Volkan Demirel'in yanına gidip 'Abi iyi miydi' dedim? 'Hiç öyle şeyler söyleme, daha ne maçlar oynayacaksın' dedi. Bana 'senin yaşında top tutmayı bilmiyordum' diyor, beni motive ediyor."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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