Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme pazarlığı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile sarı-lacivertli yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor.



Yönetim ile pazarlık masasında olan iki genç futbolcunun takımda kalmak istediği bildirildi.



Maddi konularda taraflar arasında fazla bir farkın bulunmadığı ifade edilirken Ferdi ve Berke'nin en geç ocak ayı içinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.





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