Berke Özer, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com
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Berke Özer, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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08 Kasım 2021 09:51
Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer'in bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ümit Milli Takımımızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı."

Altay Bayındır'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Fenerbahçe'de kaleyi Berke Özer teslim almıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, milli ara sonrasında 21 Kasım'da Nef Stadı'nda karşılaşacak.

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