Berke Özer: 'Pereira gibisini görmedim'

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Vitor Pereira ile iletişiminin çok güçlü olduğunu belirterek Portekizli hocaya övgü dolu sözler kullandı.



Pereira ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Berke, "Takım olarak çok mutluyuz. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Dört senedir buradyaım. Vitor Pereira kadar genç oyunculara şans veren, şans vermediği oyuncularla da iletişimi bu kadar kuvvetli olan bir hocayı ilk defa gördüm. Personelle sürekli temas halinde, sürekli konuşuyor. Onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Teknik ve taktik dışında, insan olarak da çok şey öğreniyoruz. Çok iyi bir örnek." ifadelerini kullandı.



