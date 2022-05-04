Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Berke Özer, takımdan ayrılıyor.



Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmayacağı genç file bekçisinin düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.



Berke'nin yeni durağının ise Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht olacağı bildirildi. 21 yaşındaki kalecinin Anderlecht ile anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi.



2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra başka bir Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.



Sarı-lacivertlilere geri döndükten sonra Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke Özer performansıyla bekleneni veremedi.



