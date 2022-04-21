Fenerbahçe'nin yeni sözleşme konusunda anlaşmadığı yıldız kaleci ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı…



Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası gözler sözleşmesi sezon sonu sona erecek Berke'ye çevrildi.



Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş ve Benfica gibi takımlarla anılsa da Belçika 1. Ligi'ne dönen Westerlo'nun Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.



Westerlo'nun son dönemdeki başarısında büyük pay sahibi olan ikinci Başkan Hasan Çetinkaya'nın Berke Özer'in menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Yeniden 1. Lig'e çıkan Westerlo'nun bu sezon büyük yatırım yapacağını ve kadrosuna önemli isimleri takviye etmek istediği konuşuluyor.



Berke Özer, 2019-2020 sezonunda Westerlo'da kiralık olarak forma giymiş ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Berke Özer, 2018 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyiyor. 21 yaşındaki eldiven Altınordu'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



















