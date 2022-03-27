Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve başkan Ali Koç'un yola devam etmeyeceklerini açıkladığı Berke Özer'in adı ezeli rakiplerden Beşiktaş ile anılırken, genç file bekçisinin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.



Adı Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz ekibi Benfica ve Belçika kulübü Gent ile anılan 21 yaşındaki file bekçisinin son ve şu ana kadarki en ciddi talibi ise yine tanıdık bir kulüp oldu.



Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Berke için daha önce kiralık olarak formasını giydiği Belçika kulübü Westerlo'nun devreye girdiği ve genç kaleci ile temasa geçildiği öğrenildi.



Daha önce 2020-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke'nin Belçika ekibine yeniden imza atmaya ilk 11'de forma giyme şansının yüksek olması sebebiyle sıcak baktığı da belirtiliyor.



Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden Westerlo 1 galibiyet daha alması halinde 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Westerlo'nun genç kaleciyi ilk 11'de oynama garantisi sunarak ikna etmeye çalıştığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.



Westerlo'nun Berke Özer için transfer görüşmelerini Fenerbahçe'nin eski idari menajeri olan ve şu an Belçika ekibinde 2. Başkanlık görevini üstlenen Hasan Çetinkaya aracılığıyla yürüttüğü ifade ediliyor. 21 yaşındaki file bekçisinin sezon bitmeden yeni kulübünün belli olması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin 2018 yılında Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 19 maça çıktı ve kalesinde 20 gol gördü. 5 maçta ise kalesini gole kapattı.















