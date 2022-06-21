Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de Berke Özer ile yola devam edilmeme kararı çıktı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Berke Özer'e Süper Lig'den talip çıktı.



HATAYSPOR, BERKE ÖZER'İ İSTİYOR



Kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, Fenerbahçe'yle vedalaşan Berke Özer'i radarına aldı. Konyaspor'un da ilgilendiği 22 yaşındaki eldiven, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 19 maçta, 20 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı.



ALTINORDU'DA PARLAMIŞTI



Türk futboluna birçok futbolcu armağan eden Altınordu'da parlayan Berke Özer, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Altay Bayındır'ın gölgesinde kalan Berke, deneyim kazanması için Westerlo ekibine kiralanmış ve geçen sezon Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.





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