Berke Özer'e Süper Lig'den talip

Berke Özer Fenerbahçe'den ayrıldı. Genç kaleci, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer listesine girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Berke Özer'e Süper Lig'den talip
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21 Haziran 2022 14:30
Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de Berke Özer ile yola devam edilmeme kararı çıktı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Berke Özer'e Süper Lig'den talip çıktı.

HATAYSPOR, BERKE ÖZER'İ İSTİYOR

Kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, Fenerbahçe'yle vedalaşan Berke Özer'i radarına aldı. Konyaspor'un da ilgilendiği 22 yaşındaki eldiven, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 19 maçta, 20 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı.

ALTINORDU'DA PARLAMIŞTI

Türk futboluna birçok futbolcu armağan eden Altınordu'da parlayan Berke Özer, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Altay Bayındır'ın gölgesinde kalan Berke, deneyim kazanması için Westerlo ekibine kiralanmış ve geçen sezon Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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