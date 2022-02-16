Berke Özer'e Avrupa'dan 2 talip!

Altay Bayındır'ın sakatlık sürecinde kaleyi koruyan Berke Özer'in performansının yetersiz bulunması sebebiyle ara transfer döneminde kadrosunu milli file bekçisi Sinan Bolat ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Gent ile anlaşamayınca transfer rafa kalkmıştı.



Fenerbahçe, Gent ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat'ı haziran ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Belçika ekibinin bu karşılık sürpriz bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.



Takvim'in haberine göre; Sinan Bolat'ın yeni sözleşme için Gent'in teklifine olumsuz yanıt vermesi üzerine kaleci arayışı içine giren Belçika ekibinin de Fenerbahçe ile sezon sonu kontratı sona erecek olan Berke Özer'i kaleci adayları arasına eklediği öne sürülüyor.



2019-2021 yılları arasında Belçika'da Westerlo kulübünde forma giyen ve performansı ile adından söz ettiren Berke Özer'i yakından tanıyan Gent kulübü yetkililerinin sezon sonu bonservisini eline alacak olan 21 yaşındaki file bekçisi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği iddia ediliyor.



Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı düşünmediği Berke'nin de kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği bilinirken, genç file bekçisinin adı bir başka Belçika kulübü Anderlecht ile de anılıyor.



Sarı-Lacivertli ekibe 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Berke Özer'in kulübe bonservis bedeli kazandırmadan takımdan ayrılması bekleniyor.





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