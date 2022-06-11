Berke Özer'e Ada'dan teklif!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç kaleci Berke Özer'in, İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan teklif aldığı öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berke Özer'e Ada'dan teklif!
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11 Haziran 2022 12:39
Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Berke Özer, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

2018 yılında Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk transferlerinden biri olarak Fenerbahçe'ye gelen Berke, sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.



Benfica'nın ilgilendiği 22 yaşındaki file bekçisinin Anderlecht ile anlaştığı öne sürülmüştü. Ancak İskoçya'dan yeni bir iddia geldi. Buna göre, Avrupa Ligi'nde final oynayan Glasgow Rangers, Berke için harekete geçti ve teklifte bulundu. Genç kalecinin, 40 yaşındaki McGregor'dan eldivenleri alıp, düzenli 11'de forma giyme ihtimali nedeniyle bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. 

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