Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Lig farkının sahada önemsiz olduğuna dikkat çeken Özer, "Afyon'a çok saygı duyuyorduk. Dün de maçları izledik. Oldukça zorlu mücadeleler oldu. Lig farkı var ama sahada fark olmuyor. Bugün de böyle olacağını biliyorduk. Rakibimiz, Türkiye'nin en büyük kulübüyle oynuyorlar, onların da hedefleri vardı. Bunu bilerek sahaya çıktık. Allah'a şükür biraz geç de olsa kazandık, mutluyuz." dedi.



Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren genç kaleci, "Altay'ın sakatlığına hepimiz çok üzüldük. İkinci kaleci her zaman hazır olmalı. Fenerbahçe bu durumları daha önce yaşadı. Ben hep Fenerbahçe'ye layık olmaya çalıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Tek düşüncem sahada kahraman olmak değil takımın galibiyetine engel olmamak, büyük hatalar yapmamak. Allah'a şükür maç kaybettirecek hata yapmadım. Elimden ne geliyorsa çıktım gösterdim. Taraftarımızın, yönetimimizin, bu ailenin takdiri. Ben bu süreçte çok keyif aldım. Bazen sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Takım içerisinde her şeyin farkında olduklarını söyleyen Berke Özer, "Biz her şeyin farkındayız. En az taraftarlar kadar üzgünüz. Samandıra'da, soyunma odasında tartışıyoruz hep. Hiç kredimizin kalmadığını, artık her maçı kazanmamız gerektiğini konuşuyoruz. Fenerbahçe varsa şampiyonluk için vardır. Hiç kimse 'bitmiş', bu sezonu tamamladık gibi bir şey yok. Elimizden geldiğince her maçı kazanıp ligi mutlu kapatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.





