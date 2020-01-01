Berke Özer: 'Başkanımız Ali Koç ile görüşeceğiz!'

Belçika 2. Ligi takımı Westerlo'da geçirdiği kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen ve Ümit Milli Takımı kampında yer alan Berke Özer, geleceği hakkında TRT Spor'a konuştu.



"BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceğini dile getiren Özer, "Buradaki kamptan sonra başkanımız Ali Koç'la oturup, konuşup geleceğime karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Gençlerin Avrupa'da oynaması gerektiğini söyleyen 20 yaşındaki file bekçisi, "Türkiye, genç oyuncular için zor bir ülke. Tabii ki ülkemizi yurtdışında temsil edebilmek çok önemli bir şey. İmkan varsa her genç oyuncunun gitmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



