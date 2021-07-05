Berke Özer Avrupa'ya, Ataberk Dadakdeniz Fenerbahçe'ye!

Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Genç kaleci Berke Özer'in Avrupa ekiplerinin radarında olduğu öğrenilirken, Berke'nin gitmesi durumunda Bursaspor'la yollarını ayıran Ataberk Dadakdeniz'in hazırda bekletildiği belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Berke Özer Avrupa'ya, Ataberk Dadakdeniz Fenerbahçe'ye!
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05 Temmuz 2021 14:20
Dış transfer için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe'de takımdaki futbolculara da bir yandan teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in genç kalecisi Berke Özer için Avrupa'nın devleri sırada bekliyor.

Atletico Madrid'in 6 milyon Euro bonservis teklif ettiği Berke Özer için Fenerbahçe ise 9 milyon euro talep ediyor.

Harun Tekin'le de yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, Berke Özer'in satılma ihtimaline karşılık B planını hazır tutuyor.

Fenerbahçe'nin Berke'nin iyi bir rakama satılması durumunda Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz'i hazırda beklettiği belirtiliyor.

22 yaşındaki Ataberk ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, Berke'nin satışı halinde genç file bekçisi ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Bursaspor altyapısından yetişen ve bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz'in adı Süper Lig'den birçok kulüple de anılıyor.

Geçen sezon TFF 1.Lig'de Bursaspor ile çıktığı 20 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. 

 

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