Fenerbahçe'nin kanayan yarası kaleci Berke Özer oldu. Galatasaray derbisindeki etkili performansı sonrası düşüşe geçen Berke, omzundaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 aydır oynayamayan Altay Bayındır'ı arattı. 21 yaşındaki Berke, 13 maçta 16 gol yedi. Sadece 2 maçta kalesini gole kapatabilen Berke'nin kurtarış yüzdesi 63.



Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Sivasspor maçında uzaktan yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Berke, Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında yediği hatalı gollerle nakavt oldu.



Altay, sakatlanmadan önce ligde 10 maçta forma giydi ve kalesinde 11 gol gördü. 3 maçta kalesini gole kapatan Altay Bayındır'ın oynadığı maçlarda sarı lacivertliler 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 mağlubiyet aldı. Başarılı kaleci, bu maçlarda yüzde 66 kurtarış yüzdesiyle oynadı.



