Berke'nin yüzde 50'si Fenerbahçeli

İlk yarıda dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'in bonservisinin yüzde 50'si Fenerbahçe'ye ait...
Sözcü'de yer alan habere göre; Eyüpspor, 24 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satarsa elde ettği gelirin yarısını sarı lacivertli kulübe ödeyecek.
F.BAHÇE'NİN SATIN ALMA ÖNCELİĞİ VAR
Berke Özer'i satın alma önceliği de Fenerbahçe'ye ait. Eyüp yönetimi bir transfer teklifi gelmesi halinde bunu sarı lacivertlilere iletecek ve Kanarya aynı bonservis bedelini öderse Berke Özer'i geri alabilecek.
Sözcü'de yer alan habere göre; Eyüpspor, 24 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satarsa elde ettği gelirin yarısını sarı lacivertli kulübe ödeyecek.
F.BAHÇE'NİN SATIN ALMA ÖNCELİĞİ VAR
Berke Özer'i satın alma önceliği de Fenerbahçe'ye ait. Eyüp yönetimi bir transfer teklifi gelmesi halinde bunu sarı lacivertlilere iletecek ve Kanarya aynı bonservis bedelini öderse Berke Özer'i geri alabilecek.