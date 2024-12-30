Berke'nin yüzde 50'si Fenerbahçeli

Berke Özer'in bonservisinin yarısı F.Bahçe'ye ait. Eyüpspor, teklif gelirse Fenerbahçe'ye iletecek ve F.Bahçe aynı bedelle oyuncuyu geri alabilecek.

Haber; Sözcü
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Berke'nin yüzde 50'si Fenerbahçeli
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30 Aralık 2024 09:30
İlk yarıda dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'in bonservisinin yüzde 50'si Fenerbahçe'ye ait...

Sözcü'de yer alan habere göre; Eyüpspor, 24 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satarsa elde ettği gelirin yarısını sarı lacivertli kulübe ödeyecek.

F.BAHÇE'NİN SATIN ALMA ÖNCELİĞİ VAR

Berke Özer'i satın alma önceliği de Fenerbahçe'ye ait. Eyüp yönetimi bir transfer teklifi gelmesi halinde bunu sarı lacivertlilere iletecek ve Kanarya aynı bonservis bedelini öderse Berke Özer'i geri alabilecek.

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