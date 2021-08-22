Berkçe Akçam dünya ikincisi oldu

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kendisine ait rekoru finalde geliştirerek (49.38) yarışı İsveçli Oskar Edlund'un ardında ikinci tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berkçe Akçam dünya ikincisi oldu
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22 Ağustos 2021 15:40
Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.

Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.


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